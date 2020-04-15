البرادعي يطرح اقتراحا على الدول العربية لتعويض حصة أمريكا في ميزانية منظمة الصحة العالمية

هاجم نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، سياسة الإدارة الأمريكية تجاه منظمة الصحة العالمية وقدم اقتراحا للدول العربية.

أقترح أن تأخذ الدول العربية القادرة زمام المبادرة، بالتعاون مع دول أخرى، لسداد حصة أمريكا في منظمة الصحةً العالمية. فرصة لنخرج من الاكتفاء بدور المتلقي و نبرز وجهنا الإنساني ونبعث برسالة قوية حان وقتها ان أمن وسلامة العالم ليس مرهونا بسياسة إدارة أمريكية خرقاء #كورونا_الجديد — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 15, 2020

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وقال البرادعي على "تويتر": "أقترح أن تأخذ الدول العربية القادرة زمام المبادرة، بالتعاون مع دول أخرى، لسداد حصة أمريكا في منظمة الصحة العالمية. فرصة لنخرج من الاكتفاء بدور المتلقي ونبرز وجهنا الإنساني ونبعث برسالة قوية حان وقتها ان أمن وسلامة العالم ليس مرهونا بسياسة إدارة أمريكية خرقاء".

وتابع: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم خطرا قاتلا يعصف بالجميع ولا يمكن مواجهته دون تعاون دولي، يقرر ترامب، كما فعل مع الأونروا، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية التي تقوم بدور حيوي في مكافحة كورونا الجديد وخاصة في الدول النامية، قرار بائس ورؤية قاصرة كالمعتاد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للمعنيين في بلاده، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT