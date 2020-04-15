مشهد تشييع جثمان ضابط مصري قتل خلال مطاردة إرهابيين

قام عدد من القيادات الأمنية والشرطية والأهالي بتشييع جثمان المقدم، محمد الحوفي، في مدينة دمنهور بالبحيرة، الذي قتل أثناء مطاردة مجموعة إرهابية بالقاهرة.

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وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة، بعد أنباء مقتل الضابط المصري أثناء مداهمة وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مقتل ضابط شرطة برتبة مقدم، وسبعة إرهابيين مسلحين، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات مكافحة الإرهاب.

المصدر: اليوم السابع