"رويترز" تنتقد تعليق عملها في العراق لثلاثة أشهر (وثيقة)

انتقدت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، قرار هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، بإيقاف رخصة عملها بعد اتهامها بـ"تهديد الأمن المجتمعي".

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن "العراق أوقف الترخيص بعد نشر تقرير يقول إن عدد حالات الإصابة بـ COVID-19 المؤكدة في البلاد أعلى مما ورد في تقارير سابقة".

وأضاف أن "هيئة تنظيم الإعلام العراقية قالت إنها تلغي ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) لما قالت إنه انتهاك للوكالة لقواعد البث الإعلامي".

وأشارت إلى إنها "تأسف لقرار السلطات العراقية وإنها متمسكة بالقصة، التي قالت إنها تستند إلى مصادر طبية وسياسية متعددة في موقع جيد، وتمثل موقف وزارة الصحة العراقية بشكل كامل. نسعى لحل هذه المسألة ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة بشأن العراق".

وفي كتاب رسمي حصلت عليه RT موجه من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية جاء فيه أن "هذه المسألة تحدث في ظل الظروف الحالية التي لها تداعيات خطيرة على الصحة والسلامة المجتمعية".

RT

المصدر: RT