الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 658

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في رسم بياني، إن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير الماضي بلغ 658 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 حالات جديدة بين الوافدين إلى لبنان.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21.

المصدر: RT