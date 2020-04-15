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الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 658

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الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 658
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658.

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وقالت الوزارة في رسم بياني، إن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير الماضي بلغ 658 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 حالات جديدة بين الوافدين إلى لبنان.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21.

الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 658

المصدر: RT

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