مفتي مصر وبابا الأقباط يشيدان ببطولات الأمن في التصدي للإرهاب

أشاد مفتي مصر شوقي علام، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، بالعملية الأمنية التي نفذها رجال الأمن، وأسفرت في القضاء على خلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

ودعا مفتي الجمهورية في مصر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار".

وأكد، أن "إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية، يعكس يقظة أبطال الشرطة في التصدي لتلك الجماعات ومخططاتها الشيطانية".

تحية إلى رجال الأمن المرابطين دفاعًا عن الوطن ضد الإرهاب والإرهابيين..

أنتم الأبطال

تحية إلى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي

إلى جنات الخلد أيها البطل

قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار — دار الإفتاء المصرية 🏠 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) April 14, 2020

وتوجه علام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المقدم محمد الحوفي، الذي قتل في العملية، داعيا المولى عز وجل أن "يتغمد روحه بموفور رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من جهتها، نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني المقدم محمد الحوفي، الذي "سقط وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه".

وقدمت الكنيسة في بيان لها، خالص العزاء لأسرة الحوفي، مؤكدة أنها "تصلي من أجل شفاء المصابين".

وأكدت، "تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع الإرهاب الغاشم، فلن تزيدنا هذه العمليات الإرهابية الغادرة سوى إصرارا وتمسكا بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني كحائط صد في مواجهة الإرهاب وغيره".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT