الداخلية المصرية: خلية الأميرية خططت لتفجير كنائس في عيد القيامة

أعلنت الداخلية المصرية، أن الخلية الإرهابية التي تم القضاء عليها الثلاثاء في حي الأميرية بالقاهرة، كانت تخطط لأعمال إرهابية تستهدف الكنائس في عيد القيامة.

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وجاء في بيان للداخلية المصرية: "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كمنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية".

وأضاف البيان أن أفراد الأمن عثروا على 6 بنادق آلية، و4 أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، كانت بحوزة الـ7 المقتولين.

وأكدت الداخلية أن العملية التي نفذتها قوات الأمن في الأميرية أسفرت أيضا عن مقتل المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

كما تمكن الأمن من تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التي كان عناصر الخلية يعتزمون الانطلاق منها لتنفيذ مخططهم الإرهابي.

المصدر: RT