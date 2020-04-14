الإمارات.. تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 حالة شفاء.

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت 412 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4933 حالة.

كما سجلت الإمارات 81 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي المصابين الذين تعافوا من المرض 933.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن أعداد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 32 ألف فحص، بزيادة تقدر بـ10 آلاف فحص عن العدد الذي أعلن عنه الاثنين.

المصدر: وام