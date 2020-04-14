مصر تقرّ بنجاعة عقار "أفيجان" الياباني ضد كورونا

أعلن رئيس المركز القومي للبحوث في مصر محمد محمود هاشم، أن النتائج الأولية لدراسة تأثير دواء "أفيجان" الياباني على فيروس كورونا، تنبئ بمؤشرات إيجابية.

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وأشار هاشم في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن المركز يعمل حاليا على دراسة تأثير أكثر من 70 دواء لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على فيروس كورونا ومنها دواء "أفيجان"، مؤكدا أن المركز بإمكانياته وجيش علمائه هو أحد أهم الأذرع البحثية للدولة المصرية.

وقال إن إدارة المركز قامت بتكليف عدد من الفرق البحثية في هذا المجال لاستنباط لقاحات أو علاجات لمحاربة انتشار الفيروس انطلاقا من دور المركز وحرصه على التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الفرق البحثية تعمل بتمويل من موازنة المركز، ولا يوجد أي دعم أو تمويل من أي جهة أخرى سواء محلية أو دولية، نافيا علاقة المركز بأي تصريحات أو بيانات يتم تداولها من أفراد أو هيئات أو كيانات أخرى إلا الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس المركز فقط.

وكان وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، قد أعلن أن مصر حصلت على عينات من دواء جديد ضد كورونا من الجانب الياباني، يقضي على الفيروس في 4 أيام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية