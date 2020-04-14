مصادر: السعودية تستأنف المحادثات مع الحوثيين لتعزيز الهدنة

استأنفت السعودية المحادثات غير المباشرة مع جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، لتعزيز وقف متعثر لإطلاق النار في اليمن، حسب "رويترز" عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.

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وقال مصدران قريبان من المحادثات، إن المسؤولين السعوديين والحوثيين تواصلوا مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه الرياض للتوصل إلى تفاهم بشأن هدنة ملزمة.

وحسب أحد المصدرين، فإن "السعودية جادة للغاية بشأن إنهاء الحرب، لكن الأمر سيعتمد على المدى الذي يمكنها الذهاب إليه لإرضاء الحوثيين وبناء بعض الثقة".

وقال مسؤولون محليون إن هذه المساعي تجددت بعد أن شن التحالف ضربات جوية على مدن وقرى يسيطر عليها الحوثيون، على الرغم من وقف إطلاق النار، لمنع تقدم الحوثيين في ​​الجوف بشمال اليمن وصوب مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة المدعومة من السعودية وسط اليمن، فيما لم يرد المتحدث باسم التحالف والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب تعليق قدمته "رويترز".

ولم يوافق الحوثيون حتى الآن على الهدنة على مستوى اليمن، والتي كان وباء كورونا سببا في إعلانها، قبل أيام، من جانب التحالف الذي تقوده السعودية، واستمر العنف على عدد من الجبهات.

المصدر: رويترز