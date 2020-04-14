حمدوك يرسل لغوتيريش: عقوبات واشنطن تمنع عنا التمويل لمكافحة كورونا

بعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك برسالة إلى الأمم المتحدة، أكد فيها أن العقوبات الأمريكية تمنع بلاده من الحصول على "التمويل الخارجي المنقذ للحياة" في ظل انتشار كورونا.

وفي الرسالة المؤرخة بـ8 أبريل الجاري والمعنونة بـ"دعم السودان لاحواء انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19" وعواقبه"، أشار حمدوك إلى أن تفشي جائحة كورونا يشكل تحديا خطيرا لقطاعي الصحة والاقتصاد والمجتمعات في السودان الذي عانى كثيرا من الحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان وأبيي والنيل الزرقاء وفي شرق البلاد، فضلا عن مشاكل أخرى.

وأضاف أن بلاده سجلت حتى الآن عددا محدودا من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، غير أنها شهدت في الأسبوعين الماضيين، توجها سلبيا نحو ارتفاع في أعداد المصابين.

وأكد أن البلاد تكافح الوباء رغم القدرات المحدودة المتوفرة لديها، مشددا على أن "الوصول إلى التمويل الخارجي المنقذ للأرواح لا يزال مسدودا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان".

وطلب رئيس وزراء السودان من الأمين العام للمنظمة الأممية "مواصلة بذل الجهود في هذا المسار".

وعبر عن تقديره لـ"مواصلة الأمم المتحدة التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليمية من أجل مساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا".

المصدر: RT