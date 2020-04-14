صورة من اجتماع السيسي مع قادة الجيش في ظل إجراءات كورونا

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، صورة من اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة الجيش، في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.

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وأظهرت الصورة تباعد قادة الجيش عن بعضهم، حيث يحرص الرئيس المصري على الاجتماع معهم بشكل مباشر بدلا من الفيديو.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع قادة الجيش، وبينهم مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأكد أن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبحث عددا من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية.

المصدر: RT