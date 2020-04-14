طفل إماراتي يتبرع بمدخراته لدعم الدولة في مكافحة كورونا

تبرع طفل إماراتي من إمارة عجمان، بمبلغ 100 ألف درهم من مدخراته دعما لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، والحد من فرص انتشاره.

وقال الطفل محمد حميد عبد الحكيم (9 سنوات)، إنه "تبرع بالمبلغ من مدخراته الشخصية التي أودعتها له أسرته، وذلك ردا لجميل الوطن عليه".

وقامت الجهات الطبية بتوجيهات قيادة الدولة بمعالجته بعد ولادته عام 2011 وأجريت له عملية نادرة في الخارج، جعلته يمارس حياته الطبيعية ونشاطاته مثل باقي الأطفال.

رداً لجميل الوطن عليه.. طفل إماراتي يتبرع بـ 100 ألف درهم من مدخراته لمكافحة "كورونا"https://t.co/e5s2TEH415#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2020

وأكد، أنه كان يعاني من مشاكل صحية، واحتاج إلى عملية نادرة وطارئة بالقلب، وأن الحكومة أمرت بتسفيره إلى الخارج لإجراء العملية النادرة.

وأشار إلى أنه شاهد الكثير من رجال الأعمال والمسؤولين والشركات يتبرعون للدولة لمواجهة أزمة كورونا، ما دفعه إلى الطلب من والده بأن يتبرع بمبلغ من مدخراته الشخصية.

من جهته، أكد والد الطفل، أنه رحب برغبة ابنه في التبرع للدولة مثل باقي الأشخاص، وقام بالاتصال بالمعنيين للاستفسار عن آلية التبرع.

المصدر: "الإمارات اليوم"