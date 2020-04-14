الطاهري: تصريحات بعض المسؤولين التونسيين في زمن كورونا أقوى من القنابل في الحرب 

هاجم سامي الطاهري، الأمين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، مسؤولين ببلده، واصفا تصريحاتهم وسط ما تعانيه تونس جراء كورونا بأنها أقوى من القنابل في زمن الحرب.

وذكر الطاهري في تصريحات صحفية، اليوم، أن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل كارثة عالمية وليست خاصة بتونس، معتبرا أن "الدول الأكثر هشاشة هي الأكثر تضررا، وقد تدفعنا الأزمة في مرحلة ثانية إلى التفكير في كيفية تجاوز الإخلالات والعيوب التي برزت مع ظهور الجائحة في بلادنا".

وانتقد الطاهري تصريحات عدد من المسؤولين حول الرواتب ورفض مصحات استقبال مصابي كورونا، وقال: "عدة تصريحات أثارت البلبلة هذه الأيام، على غرار تصريحات رئيس منظمة كوناكت طارق الشريف الذي قال، إن الموظفين شادين ديارهم علاش ياخذو في شهرياتهم.. إن واجب التضامن الوطني لا يعني قطع الأرزاق.. والموظفين ساهموا في دعم الدولة ومساهماتهم كثيرة".

كما اعتبر الطاهري أن بعض التصريحات "أقوى من القنابل في وضعية الحرب على غرار ما تمر به تونس بسبب جائحة كورونا".

وقال: "هناك تصريحات استفزازية من كل مكان.. تجي تستفزهم بتصريحات المصحات بـ20 مليون وتصريحات الشهاري، الناس هاذم لازم تسكتهم الحكومة.. نريد تصريحات مسؤولة وتقاسم الأعباء واللغة المقنعة وعلينا أن نتوجه الى وعي الناس لا إلى تخويفهم".

المصدر: mosaiquefm