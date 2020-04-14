الادعاء السويسري يتهم عراقيا بتجنيد منتسبين لـ"داعش"

أعلن مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء، أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات لرجل عراقي موقوف منذ مايو 2017، بتجنيد منتسبين وتهريبهم للالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار بيان صدر عن مكتب المدعي العام، إلى أن "المشتبه به كان يشغل موقعا قياديا وعلى علاقة مع أعضاء آخرين في التنظيم بعضهم من ذوي المواقع المهمة، وعمل مجندا ومهربا وموردا للأموال وكان يتلقى تعليمات من قيادات "داعش".

وذكر مكتب المدعي العام أن المتهم الذي لم يكشف هويته، وافق على إعداد هجمات في سويسرا، مضيفا أنه ليس لديه ما يشير إلى أن "هجوما فعليا كان قد يحدث".

وكشفت التحقيقات عن شبكة واسعة النطاق شملت المشتبه به وأكثر من 20 آخرين "أعضاء في "داعش" داخل سويسرا وسوريا والعراق وتركيا ولبنان وفنلندا، وموقع آخر لم يحدد بعد".

ولم تشهد سويسرا هجمات من الإرهابيين مثلما أصاب دولا مجاورة بينها ألمانيا وفرنسا، لكنها رصدت مئات السكان الذين اعتبروا تهديدا لأمنها، ومتشددين غادروا البلاد إلى مناطق حرب.

المصدر: "رويترز"