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الصحة القطرية: تسجيل 197 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428

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الصحة القطرية: تسجيل 197 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428
Reuters Corinna Kern
العاصمة القطرية الدوحة
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3428.

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وقالت الوزارة إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر على 7.

ولفتت إلى أن عدد حالات التعافي الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية سجل 39 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 373.

وفي حين أشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد وصل إلى 3428، لفتت إلى أن الحالات النشطة هي 3048 حالة، مؤكدة أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 1794 فحصا مخبريا جديدا، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم حتى الآن 52622.

المصدر: RT

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