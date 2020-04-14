 
مباشر
عاجل
علماء مصر يعلنون إنجاز 75% من أبحاث إنتاج دواء لفيروس كورونا

الصحة اللبنانية: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Reuters
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnub

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

إقرأ المزيد
لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 632
لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 632

ولفتت الوزارة إلى العدد الإجمالي للإصابات في لبنان وصل إلى 641 منذ 21 فبراير الماضي.

الصحة اللبنانية: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 حالات، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 21.

وتعمل الحكومة اللبنانية على إعادة اللبنانيين من الخارج عبر تنظيم رحلات جوية إلى بيروت، وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت للركاب الذين وصلوا أمس الاثنين، على متن الرحلات الآتية من كل من باريس وجدة والغابون جاءت كلها سلبية.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية لمدة أربعة عشر يوما، مشيرة إلى أنها ستتابع حالاتهم يوميا وستحيل من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا