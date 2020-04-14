الصحة اللبنانية: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، عن تسجيل 9 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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ولفتت الوزارة إلى العدد الإجمالي للإصابات في لبنان وصل إلى 641 منذ 21 فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 حالات، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 21.

وتعمل الحكومة اللبنانية على إعادة اللبنانيين من الخارج عبر تنظيم رحلات جوية إلى بيروت، وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت للركاب الذين وصلوا أمس الاثنين، على متن الرحلات الآتية من كل من باريس وجدة والغابون جاءت كلها سلبية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية لمدة أربعة عشر يوما، مشيرة إلى أنها ستتابع حالاتهم يوميا وستحيل من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام