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السيستاني يناشد القضاء العراقي الإفراج عن محكوم بالحبس أساء إليه

أخبار العالم العربي

السيستاني يناشد القضاء العراقي الإفراج عن محكوم بالحبس أساء إليه
المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني - أرشيف
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أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني الاثنين وثيقة، ناشد فيها القضاء بالإفراج عن شخص حكم عليه بالسجن بسبب إساءته للسيستاني.

وحسب الوثيقة، فإن "مكتب المرجع الديني علي السيستاني، قدم التماسا للقضاء يطلب فيه الإفراج عن شخص حكم عليه بالحبس المشدد لمدة سنتين، عقب نشره ما يسيء لسمعة ومكانة المرجع".

وأكد المكتب، على أن "السيستاني لا يقبل بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الإساءة إليه".

السيستاني يناشد القضاء العراقي الإفراج عن محكوم بالحبس أساء إليهوثيقة صادرة عن مكتب المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني

المصدر: "وكالات"

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