"طيران الخليج" تبدأ إعادة البحرينيين العالقين في إيران

أعلنت البحرين اليوم الاثنين، أن شركة "طيران الخليج" المملوكة للدولة، بدأت في تسيير رحلات إلى إيران لإعادة رعاياها العالقين هناك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البحرينية، إن "الشركة بدأت بتسيير رحلتها الأولى ضمن رحلات الإجلاء لعودة المواطنين"، موضحة أنها ألغت معظم خدماتها في منتصف مارس الماضي بسبب كورونا، لكنها لا تزال تسير رحلات إلى لندن وباريس وفرانكفورت ومانيلا.

وتقطعت السبل بأكثر من ألف بحريني، لأكثر من شهرين في إيران، مع بداية تفشي الفيروس وفرض حظر الطيران في معظم أنحاء العالم.

والرحلات المباشرة متوقفة منذ يناير 2016 بين البلدين، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين المنامة وطهران.

وتقول المنامة، إن "إيران تثير الاضطرابات في البحرين"، الأمر الذي تنفيه طهران، فيما سجلت البحرين 1348 إصابة بفيروس كورونا وست وفيات.

المصدر: "رويترز"