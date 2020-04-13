شاكوش يغني للأطباء: "جيشنا الأبيض قلبه أبيض"

طرح المغني الشعبي المصري حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض.. قلبه أبيض"، تقديرا لدور وجهد الأطباء في محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر قناته في "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "جيشنا الأبيض.. قلبه أبيض.. لينا حد بيداوينا.. كل دولة ليها جيشها.. واحنا لينا ألف جيش.. ألف شكر ليك يا جيش.. كام دكتور ضحى بحياته علشان خاطرنا.. كام دكتور همه حمايتنا.. وبيحارب علشان نعيش".

وكان شاكوش انتهى أخيرا، من تسجيل أغنية تتضمنها أحداث مسلسل "وصل أمانة"، بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان القادم، والأغنية تحمل اسم "شبح المجال" وهي من كلمات مصطفى الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.

وقال شاكوش: "أنا سعيد جدا بهذا التعاون الذي يجمعني بنجمي الكوميديا علي ربيع ومصطفى خاطر، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور".

وأضاف: "سعيد جدا بردود فعل الجمهور على الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس، والتي تحمل عنوان "شارع أيامي"، وتمنى أن تحقق الأغنية نسبة مشاهدة عالية خلال الأيام القادمة.

المصدر: عكاظ