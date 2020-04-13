الصحة المصرية تعلن إجراء كشف طبي على جميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية تعليمات بإجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا لجميع الفرق الطبية والعاملين بعدد من المستشفيات.

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وشمل الفحص مستشفيات الحميات والصدر في كل المحافظات، في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا، وأشارت الوزارة إلى أن من تثبت إيجابية تحليله، عليه إجراء فحص pcr بينما من كانت نتيجتهم سلبية يجب إجراء الفحص كل أسبوعين لهم.

وكانت وزارة الصحة وجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.

ووجهت أيضا بتواجد مسؤول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وأهمها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT