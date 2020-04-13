عالم أزهري يتوفى ويوصي نجله بعدم الإعلان عن وفاته

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف جمال قطب اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

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وقال معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب، إن والده توفي، وأن وصية والده كانت عدم الإعلان عن الوفاة، بل الدفن والصلاة عليه، طالبا الدعاء لوالده.

ونعى الدكتور محمد داوود المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس الشيخ جمال قطب قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يودع معهد معلمي القرآن الكريم وشيوخ وأساتذة المعهد وطلاب وأساتذة إندونيسيا والعالم الإسلامي العلامة الفقيه فضيلة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا".

وتابع: "رحم الله شيخنا الفاضل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين يارب العالمين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية