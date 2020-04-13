الحكومة المصرية تعلن تراجع إيرادات السياحة بنسبة 30% بسبب كورونا

أشارت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد، إلى أن إيرادات السياحة في العام المالي الحالي، كانت ستصل إلى 16 مليار دولار، لولا توقف حركة السياحة بسبب كورونا.

إقرأ المزيد

وأضافت أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي الجاري 22019-2020، وهو ما يعني أن الإيرادات تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة.

وكانت إيرادات السياحة سجلت في العام المالي الماضي أعلى معدلاتها على الإطلاق بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة 28% عن العام الأسبق، حسب بيانات البنك المركزي.

ووجهت أزمة كورونا ضربة قاضية لقطاع السياحة والضيافة والفنادق المصري، مع توقف حركة الطيران والإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر ودول العالم للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات