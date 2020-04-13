لم شمل أمريكية حامل مع زوجها بعد الحجر عليها في الإمارات

التم شمل الأمريكية هانا أورايلي الحامل في شهرها السادس وزوجها في الإمارات، بعد أن فرقهما كورونا حيث اضطرت للبقاء 11 يوما في الحجر الصحي في الإمارات، فور وصولها من الولايات المتحدة.

ووافقت السلطات في الإمارات على ركوبها إحدى طائرات إجلاء المواطنين الإماراتيين من واشنطن، بعد أن سلطت وسائل إعلام في الإمارات الضوء على حالتها.

وعندما وصلت أورايلي إلى الإمارات، أظهرت الاختبارات عدم إصابتها بكورونا، لكن لم يسمح لها بمغادرة غرفتها في الفندق بسبب قواعد الحجر الصحي، وكان المسؤولون يقيسون حرارتها كل يوم.

واضطر زوجها للحصول على إذن لمغادرة بيته لاستقبالها في الفندق بمقتضى قواعد حظر التجول السارية على مدار الساعة في دبي للحد من انتشار الفيروس.

وكانت أورايلي التي تعمل مدرسة ومقيمة في الإمارات تزور أسرتها في نيوجيرسي عندما علّقت الإمارات رحلات الركاب الجوية في إطار التدابير التي أخذتها لوقف انتشار كورونا، أما زوجها البريطاني فقد ظل في دبي.

المصدر: "رويترز" + "The National"