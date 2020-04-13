منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية كورونا في مصر

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، أن 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفيات في مصر.

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وأضاف جبور أن نسبة الوفيات بكورونا في مصر 7.6%، ومنظمة الصحة العالمية تعمل على معرفة سبب الارتفاع.

وأوضح جبور في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن 30% من حالات الوفاة في مصر سجلت قبل وصولها المستشفى، مشددا على أنه لا بد من التوسع في عملية الكشف لتقليل الفترة ما بين ظهور الأعراض ودخول المستشفى.

وأكد على أن 13% من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.

المصدر: وكالات