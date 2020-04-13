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منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية كورونا في مصر

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منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية كورونا في مصر
Reuters
أطباء - كورونا
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أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، أن 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفيات في مصر.

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وأضاف جبور أن نسبة الوفيات بكورونا في مصر 7.6%، ومنظمة الصحة العالمية تعمل على معرفة سبب الارتفاع.

وأوضح جبور في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن 30% من حالات الوفاة في مصر سجلت قبل وصولها المستشفى، مشددا على أنه لا بد من التوسع في عملية الكشف لتقليل الفترة ما بين ظهور الأعراض ودخول المستشفى.

وأكد على أن 13% من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.

المصدر: وكالات

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