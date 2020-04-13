ابنة فنان مصري مشهور تتبرأ منه بسبب هروبه إلى تركيا (فيديو)

تبرأت ابنة الفنان المصري المشهور محمد شومان منه، بسبب هروبه إلى تركيا ومهاجمته مصر والسلطات المصرية، خلال فيديو قال فيه إن "أسرته تموت ببطء".

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وقالت لوجين شومان، ردا على البيان الذي أصدره والدها الهارب: "اضطريت آسفة اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوى منها أن ناس قليلة جدا اللي تعرف أنك بابايا. فعلا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف.. ده رد على البيان اللي محمد شومان أصدره النهاردة على صفحته".

وأضافت: "أنا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللي أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللي بيموتوا بالبطيء.. وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط.. الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة. واحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين.. وابنك اللي بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسؤوليته من وهو عنده سنة ونص واللي أمه ربته".

وتابعت: "أنت مش رب أسرتنا.. احنا رب أسرتنا أمنا.. أنت مش مسؤول عننا.. ولا مسؤول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا.. أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا.. وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه مالوش صلة بيك تماما، وهيطلع.. ماتدخلش أرجوك".

وقالت: "لو عاوز تعمل صورة الأب، اللي هو عاوز ينقذ أولاده.. انزل وواجه ده بنفسك.. بس ماتبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم باسمنا.. حاولنا نشيل اسمه.. ونرفع قضايا بس ماعرفناش وبنوجه رسالة للسلطات.. لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده.. خليكوا معانا.. احنا بنحاول.. وأرجوك ماتتكلمش بلسانا.. وماطلعش بيانات .. أنت بتعمل ده بس علشانك".

وأضافت: "بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا.. مش عارفة أقولك ايه الحقيقة.. أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطيء، احنا موجودين هنا بإرادتنا.. مافيش أذى من الدولة علينا.. وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا.. احنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك".

المصدر: فيسبوك