الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا استقر عند 7 حالات، حيث لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت إلى أن حالات التعافي بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 59 حالة، ما يجعل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 334.
آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 13, 2020
Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/v6xuuSBDBs
يتبع..