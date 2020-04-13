 
مباشر

الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231

أخبار العالم العربي

الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnl4

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231.

إقرأ المزيد
قطر.. وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000
قطر.. وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا استقر عند 7 حالات، حيث لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 59 حالة، ما يجعل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 334.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا