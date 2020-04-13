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دار الإفتاء المصرية تدعو للتصدق بدلا من العمرة

مجتمع

دار الإفتاء المصرية تدعو للتصدق بدلا من العمرة
Reuters
مصر
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دعت دار الإفتاء المصرية من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام أن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية.

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وقالت إنه في ظل ما تشهده مصر والعالم من جائحة فيروس كورونا القاتل، وما خلفته الأزمة من تداعيات اقتصادية أليمة تضرر منها كثير من الفقراء والعمالة غير المنتظمة، ناشد مفتي مصر شوقي علام العالم بالتبرع والتصدق بدلا من العمرة وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية تأجيل العمرة، مؤكدا أن "التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله".

وأصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو موشن جرافيك جديدا بعنوان: "الصدقة أولى"، موضحة أنه "في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل الاقتصادية، وانتشرت مظاهر الفقر، فإن كفاية الفقراء، وكفالة الأيتام، وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وغير ذلك من وجوه تفريج كربات الناس وسد حاجتهم، كل ذلك مقدم على نافلة الحج والعمرة وأكثر ثوابا".

المصدر: RT

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