 
مباشر
عاجل
الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231

لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 632

أخبار العالم العربي

لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 632
Reuters MOHAMED AZAKIR
لبنانيون في الحجر الصحي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnkb

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 632.

إقرأ المزيد
عون: للفصح هذا العام رسالة خلاصية للبشرية بأسرها بسبب وباء كورونا
عون: للفصح هذا العام رسالة خلاصية للبشرية بأسرها بسبب وباء كورونا

وذكرت الوزارة أن العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بلغ منذ 21 فبراير وحتى اليوم، 632، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ أمس، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات من 21 فبراير وحتى اليوم، استقر عند 20 حالة.

لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 632
وزارة الصحة اللبنانية

وكان الجيش اللبناني، أعلن أنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا