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الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231

الجيش اللبناني يبدأ توزيع مساعدات للمتضررين من كورونا

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يبدأ توزيع مساعدات للمتضررين من كورونا
Reuters
عناصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، أنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وقالت قيادة الجيش في بيان، إنه "إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، تباشر وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية، عمليات التوزيع اعتبارا من صباح الثلاثاء".

وأكدت قيادة الجيش "الالتزام باللوائح الاسمية التي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه كما هي، بحيث تقوم العناصر المكلفة بمهمات التوزيع بالإجراءات المناسبة للتأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات"، مشيرة إلى أن "جميع العناصر المولجة تنفيذ مهمة التوزيع ستتخذ أقصى درجات الوقاية بسبب جائحة كورونا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الأحد، في آخر إحصائية لها، أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البلاد بلغ 630 إصابة، أما عدد الوفيات التراكمي فسجل 20 حالة حتى الساعة.

المصدر: RT

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