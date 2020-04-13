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لبنان: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

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لبنان: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
Reuters Alia Haju
العاصمة اللبنانية، بيروت
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بتحركات جديدة للقوات الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية، وتحليق مكثف لطائرات التجسس فوق بيروت، ولا سيما فوق الضاحية، معقل "حزب الله".

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وأشارت الوكالة إلى أن "الطيران الإسرائيلي يحلق منذ ليل أمس فوق بيروت، والضاحية الجنوبية، بصورة متواصلة وعلى مستوى متوسط، مشيرة إلى أن الأمر تكرر كثيرا خلال الأيام الماضية".

من ناحية أخرى، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي ليل أمس الأحد، 8 قنابل مضيئة فوق موقع الشحل، في خراج بلدة شبعا الحدودية، قضاء حاصبيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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