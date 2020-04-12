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الملك سلمان: الرئيسان بوتين وترامب مرتاحان لنتائج اجتماع أوبك+

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الملك سلمان: الرئيسان بوتين وترامب مرتاحان لنتائج اجتماع أوبك+
Reuters SAUDI ROYAL COURT
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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزير، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يشعران بالرضا والراحة إزاء نتائج اجتماع "أوبك+".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان قوله "إن القادة الثلاثة شددوا في اتصال هاتفي، على ضرورة استمرار البلدان المنتجة في الوفاء بمسؤولياتها لتثبيت أسواق النفط ودعم الاقتصاد العالمي".

وكان ترامب أكد في وقت لاحق اليوم أن أوبك+ يشكل صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين، وأنه جاء بفضل الرئيس بوتين، والملك سلمان.

ووجه ترامب شكره للرئيس بوتين والملك سلمان على جهودهما في التوصل للاتفاق، وأضاف: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت معهما للتو من المكتب البيضاوي. إنها صفقة عظيمة للجميع!".

المصدر: رويترز

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