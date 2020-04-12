العراق.. لجنة مكافحة كورونا في السليمانية تصدر 8 قرارات

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في السليمانية بإقليم كردستان العراق اليوم الأحد، حزمة من القرارات الجديدة، لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكدت اللجنة في بيانها ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، محددة إجراءات جديدة لتأمين احتياجات المواطنين.

1- مخاطر كورونا لا تزال مستمرة في الإقليم والعالم، ومن الواجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الوقائية من الفيروس والتقيد بالقرارات والتعليمات الصحية. 2- استمرار فرض حظر التجوال الشامل من الساعة الـ6 مساء وحتى منتصف الليل، ما عدا الحالات الضرورية، ويستطيع المواطنون التجول ضمن احيائهم السكنية لشراء احتياجاتهم اليومية، سيرا على الأقدام مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية. 3- استمرار سريان جميع القرارات الصادرة من اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا. 4- فتح المكاتب ومحلات بيع الخضروات والمنتجات الزراعية من الساعة الـ8 صباحا وحتى الـ2 ظهرا. 5- عمل مكاتب الصيرفة والحوالات يكون وفق تعليمات قائم مقامية قضاء مركز السليمانية ووفق إجراءات صحية وضمن المواعيد والأوقات المحددة. 6- دوام البنوك الأهلية يكون أيام الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء من الأسبوع ومن الساعة الـ 9 صباحا وحتى الواحدة من بعد منتصف الظهر. 7- محال تقديم الخدمات للمواطنين تفتتح أبوابها ضمن الحي الواحد حصرا. 8- معاقبة صاحب أي مهنة لا يلتزم بشكل كامل بالتعليمات والإجراءات الصحية.

المصدر: "رووداو"