فيروس كورونا.. مختصون وعلماء دين يحسمون مسألة صيام رمضان

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحاق إن صيام شهر رمضان لا يؤثر على المناعة في ظل انتشار فيروس كورونا المرتبطة مقاومته بهذا الأمر.

وأضاف في تصريحات تصريحات لـ"قناة المملكة" الأردنية نقلها موقع "خبرني"، إن "ما يؤثر على جهاز المناعة هي الأمراض المزمنة وبعض الأدوية، إضافة للتقدم بالسن"، وذلك ردا على سؤال بخصوص تأثير الصيام على مناعة الجسم.

وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر، الدكتور على جمعة، أكد أن "الرأي في صيام رمضان يعود للأطباء ويجب علينا الالتزام بكلامهم، فالحكم هنا للطبيب لأنه هو الذي يرى الواقع".

وشدد على إنه "إذا قال الاطباء لابد من الإفطار فهنا وجب الإلتزام بتعليمات الاطباء ومن لم يلتزم سيكون قد وقع في الحرام، بل إن الإمام الغزالي قال إن هذا شأنه شأن المنتحر".

لكن لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أفتت بعدم وجود دليل علمي على وجود ارتباط بين الصيام والإصابة بالفيروس، وبناء عليه، فإن أحكام الصيام تبقى على حالها من وجوب الصيام على المسلمين إلا أصحاب الأعذار المرخصة لهم فى الإفطار، وأنه لا رخصة فى الإفطار بسب الخوف من الإصابة.

المصدر: خبرني + اليوم السابع