وفاة "ستيفن هوكينغ" العرب بعد 20 سنة من معاناة لم تمنعه من النجاح

أعلنت أسرة رجل الأعمال السعودي المعروف سلطان بن محمد العذل، والملقب بـ"ستيفين هوكينغ" العرب، عن وفاته بعد معاناة من مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي الذي لازمه 23 عاما .

انتقل إلى رحمة الله / سلطان بن محمد العذل صاحب الأيادي البيضاء ... أعاد بناء جامع الملك عبدالعزيز بالمزاحمية وأسس مدرسة سلطان العذل لتحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية pic.twitter.com/XtWQnADYK6 — سناب المزاحمية الرسمي (@mzh100puls) April 11, 2020

وكتب ابن الفقيد على "تويتر": "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل".

درس العذل حتى المرحلة الثانوية في معهد العاصمة في مدينة الرياض، وأكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، وتخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية، وحصل على تقدير امتياز.

توفي رجل الأعمال السعودي سلطان العذل الملقب بـ"ستيفين هوكينغ" بعدما لازم الكرسي المتحرّك 20 عاما، وهو يدير أعماله التجارية وموظفيه، وفقد عينه أداته الوحيدة التي تساعده في ذلك، مع إصابته بمرض أفقده الحركة والنطق.

وأسس شركة "سمسا فيديكس" للشحن السريع عام 1994، ثم توسعت وأصبحت أكبر شبكة تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في المملكة، وانتشر نشاطها في 200 دولة حول العالم، وفي عام 1996 كانت الانطلاقة الأولى لسلسلة محال "دانكن دوناتس" في الرياض، ومنها إلى باقي أنحاء المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية