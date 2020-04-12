برلماني عراقي: كتل سياسية تفرض شروطها على رئيس الحكومة المكلف

قال النائب العراقي عن تحالف "الفتح" حنين القدو، اليوم الأحد، إن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي يواجه بعض التحديات خلال تشكيله كابينته الوزارية.

وأوضح في بيان صحفي، أن "بعض الكتل السياسية لديها شروط تسعى إلى فرضها على رئيس الحكومة المكلف، فالتحالف الكردستاني لديه شرطان الأول يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة وتطبيق المادة 140 في كركوك، وكذلك المناصب الوزارية".

وأضاف أن "الشرط الثاني للتحالف الكردستاني هو اتفاق أغلبية القوى الشيعية على المرشح بغض النظر عن شخصية المرشح أو انتمائه السياسي".

وتابع "أما القوى السنية فهي تطالب بالاستحقاق الانتخابي ومجموعة من الوزارات".

وأشار إلى أنه "في ظل هذه الشروط والأوضاع وتفكك القوى الشيعية يواجه الكاظمي مجموعة من القيود والشروط والتحديات التي قد تمثل عائقا أمام قدرته على تشكيل الحكومة".

المصدر: RT