زوجته وابنته في الحجر.. القاهرة تتلقى تقريرا عن وفاة أحد مواطنيها بالسعودية

تلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تقريرا عاجلا من السفارة المصرية بالرياض، فيه وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا، ويدعى حسام اسماعيل محمد درويش، وزوجته وابنته أصيبتا أيضا.

وقال المستشار العمالي إنه تم إنهاء إجراءات الدفن بالتعاون مع الشؤون القنصلية بالسفارة، وأقيمت على المتوفى صلاة الجنازة، وتم دفنه بمدافن بريدة بالقصيم، مشيرا إلى أن زوجته الدكتورة مديحة فخري، والتي تعمل أستاذة التربية بجامعة القصيم، وابنته "أصيبتا أيضا بالفيروس ومتواجدتين حاليا بالحجر الصحي لتلقي العلاج وندعو الله العلي القدير أن يمن عليهما بالشفاء".



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة كلف المستشار العمالي بمتابعة مستحقات المتوفى، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اللحظية للوزير للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT