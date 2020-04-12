الإمارات تطلق برنامجا جديدا لمواجهة كورونا بعد قفزة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات أمس السبت، ارتفاعا قياسيا لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 376 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في تقريرها اليومي مساء أمس أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3736 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل أربع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، وبلغ بها إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد 20 حالة وفاة.

وتماثل 170 مريضا للشفاء من كورونا خلال يوم، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 588 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا سلسلة قفزات متتالية خلال الأيام الأربعة الماضية، بتسجيل 300 و331 و370 حالة إصابة جديدة على التوالي اعتبارا من الخميس الماضي.

من جانبه، أعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اليوم الأحد على حسابه الرسمي في "تويتر" عن إطلاق "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم" من مواطنين ومقيمين، استكمالا لجهود الدولة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

أطلقنا اليوم " البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم " من مواطنين ومقيمين..نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس " كورونا " ..أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 12, 2020

المصدر: RT