كورونا.. شفاء 9 حالات في الكويت وإجمالي المتعافين 142

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 142 حالة.

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وقال الوزير لوكالة الأنباء الكويتية، إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنين ومقيمين اثنين، مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الحمد لله، شفاء 9 حالات من فيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات التي تم شفاؤها 142 حالة. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 12, 2020

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت السبت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1154 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 161 حالة جديدة، وتسجيل 10 حالة شفاء بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1154 حالة pic.twitter.com/JbZLeIxwOB — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 11, 2020

ولفت عبد الله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن من بين الحالات الجديدة 31 حالة مرتبطة بالسفر، قدم أصحابها ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانوا تحت الحجر الصحي المؤسسي، مضيفا أن الحالات المخالطة بلغ عددها 124 حالة، فيما تم رصد ست حالات قيد التقصي الوبائي.

المصدر:"كونا"+تويتر