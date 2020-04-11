الصحة المصرية: 426 شخصا تعافوا من كورونا مع تسجيل 145 إصابة جديدة و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 426، وتسجيل 145 إصابة، و11 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزارة الصحة أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، بلغ 1939 حالة، من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها و146 حالة وفاة.

وفي سياق متصل التقت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية عبر الفيديو، مع الفرق الطبية بمستشفيات عزل مرضى فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة حالتهم.

ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.

ناصر حاتم

المصدر: RT