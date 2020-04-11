الداخلية السورية تنشر الرواية الرسمية لملابسات "جريمة طرطوس"

نشرت وزارة الداخلية السورية وقائع الجريمة التي ارتكبت يوم أمس في مدينة طرطوس، وراحت ضحيتها عائلة كاملة.

وقالت الوزارة إن الأب اعترف بالجريمة وأنه قام بطعن زوجته "عدة طعنات وقتلها في حمام منزله وطعن ولديه أثناء نومهما".

وأوضحت الوزارة أن سبب ذلك "إصابته بحالة نفسية وإقدامه على محاولة الانتحار بجرح يديه وتقطيع شرايينه وأوتاره وتناول كمية كبيرة من حبوب أدوية نوع بانادول".

وفي حيثيات ما جرى، قالت الوزارة إن الجريمة حصلت في منزل أسامة ميخائيل بقرية بديرة بمحافظة طرطوس حيث شاهدت دورية من فرع الأمن الجنائي لدى دخولها المنزل "صاحب المنزل مصابا بجروح قاطعة في معصميه وينزف دما حيث تم إسعافه إلى المشفى الوطني بطرطوس، وعثر ضمن حمام المنزل على جثة لامرأة مذبوحة بسكين وتبين أنها زوجته، وعثر بغرفة النوم على السرير على جثتين لطفلين تبين أنهما ولدا صاحب المنزل".

وأضافت الوزارة أن الكشف أظهر وجود جرح قاطع في الرقبة بجثة المغدورة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسمها وعشر طعنات بجثة الطفل عيسى وتسع طعنات بجثة الطفل مارسيل وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT