مصدر أمني مصري لـRT: اعتقال 15 مواطنا منعوا دفن طبيبة سقطت ضحية لكورونا

أمر النائب العام في مصر، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بإصابتها بكورونا بمحافظة الدقهلية، وذكر مصدر أمني لـRT أنه تم اعتقال 15 شخصا للتحقيق معهم.

وحسب المصدر، ستعلن النيابة ملابسات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيق.

وكانت قوة أمنية مع فريق حجر صحي بالدقهلية تمكنت من دفن جثمان الطبيبة "س. ع"، التى توفيت أثناء علاجها بالحجر الصحي بالإسماعيلية، وذلك عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر هي وأفراد أسرتها حيث تم شفاؤهم جميعا.

ورفض أهالي القرية دفنها وأشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقبرة، إلا أن الأمن أطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم ودفن الجثمان.

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يذكر أن مسؤولي الإدارة الصحية بالمنطقة، أكدوا للأهالي أنه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي استمروا في رفض دفنها، مشيرين إلى أنها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج أيضا أهالي قرية شبرا البهو فريك الملاصقة لهم على الطريق رافضين أيضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم.

وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاولة لإقناع الأهالي بدفن الطبيبة، خاصة أن الجثة معقمة جيدا وبها جميع الإجراءات الوقائية.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT