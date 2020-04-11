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أمانة الرياض توزع عبوات المعقم على المواطنين والمقيمين مجانا

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أمانة الرياض توزع عبوات المعقم على المواطنين والمقيمين مجانا
twitter.com/Amanatalriyadh
أمانة الرياض توزع عبوات المعقم مجانا
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أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجانا على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة، أن "الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة".


وأشارت، إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجا له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

المصدر: "أمانة الرياض تويتر"

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