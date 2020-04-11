أمانة الرياض توزع عبوات المعقم على المواطنين والمقيمين مجانا

أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجانا على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة، أن "الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة".

في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار #كورونا.. #أمانة_منطقة_الرياض: تم توزيع ٥٦٠,٢٣٠ عبوة من المعقم المنتج في مختبراتنا المركزية مجانًا على المواطنين والمقيمين.. والجهود مستمرة لتقديمه إلى أكثر الفئات احتياجًا له بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.#صحتكم_أمانةpic.twitter.com/uEpD4UrrT3 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 11, 2020



وأشارت، إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجا له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

المصدر: "أمانة الرياض تويتر"