رسالة عاجلة للحكومة المصرية بشأن نقص المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا

وجهت عضو مجلس النواب المصري إيناس عبد الحليم، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وأكدت أن المستشفيات العامة أو الخاصة تواجه أزمة في نقص المستلزمات الطبية من الكمامات والقفازات، وخاصة أجهزة التنفس الصناعي رغم أن هذه الأدوات لا بديل عنها خلال الأزمة الحالية وضرورية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تهافت المواطنين على شراء هذه الأدوات، وأيضا طول الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، أثر على توافر هذه المستلزمات الطبية لدرجة أحدثت نقصا في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية.

وطالبت بالعمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات وتأمين توافر مخزون استراتيجي منها.

المصدر: فيتو