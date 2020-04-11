قطر تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
AFP
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أفادت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، بتسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728، فيما لم تسجل أية وفاة في آخر 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في بيان تعافي 20 شخصا من الفيروس في اليوم الأخير، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247.
وقالت الوزارة إن السلطات الصحية أجرت فحوصات كشف لـ2412 شخصا في آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص إلى 47751.
آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 11, 2020
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المصدر: RT