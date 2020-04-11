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عون: للفصح هذا العام رسالة خلاصية للبشرية بأسرها بسبب وباء كورونا

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عون: للفصح هذا العام رسالة خلاصية للبشرية بأسرها بسبب وباء كورونا
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خاطب رئيس لبنان ميشال عون مواطنيه بمناسبة عيد الفصح عند الطوائف الكاثوليكية قائلا: "زمن الآلام مهما طال فالقيامة جوهر إيماننا، والمعاناة المشتركة ستثمر روحية يتجدد بها وطننا".

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وأضاف في تغريدة على تويتر: "للفصح هذا العام رسالة خلاصية فريدة تتشارك فيها البشرية بأسرها بسبب وباء كورونا المستجد، الذي يحصد من أبنائها يوميا ما بات يشكل أكثر من عدد ضحايا الحروب الكبرى".

 وتابع: "أتوجه إلى اللبنانيين الموجودين منهم في أماكن الحجر، وإلى من هم على أسرة المرض، كما إلى جميع الذين هم في خطوط الدفاع الأولى من جسمنا الطبي والتمريضي، البعيدين عن ذويهم في يوم القيامة المجيد، إن المعاناة المشتركة لا بد ستثمر روحية تضامن وقيما فاعلة سيتجدد بها وطننا". 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609.

المصدر: تويتر

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