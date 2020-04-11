الصحة الكويتية: 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 1154 مصابا.

ويشكل الرقم الجديد قفزة كبيرة في عدد المصابين اليومي تقدر بالضعف إذ سجلت البلاد أمس 83 إصابة فقط.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبد الله السند إن الحالات المصابة المرتبطة بالسفر بلغ عددھا 31 حالة، قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة وكانت تحت الحجر الصحي.

وأضاف أن الأشخاص الذي أصيبوا عن طريق المخالطة بلغ عددهم 124 شخصا من أصل 161 مصابا.

وصرح السند بأن مجموع الحالات، التي أعلن شفاؤھا بلغ 133 حالة، فيما يتلقى 27 مصابا العلاج في العناية المركزة، 10 حالتهم وصفت بالحرجة و 17 مستقرة.

وأشار إلى أن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا التي ما زالت تتلقى الرعایة الطبیة 1020 حالة.

المصدر: كونا