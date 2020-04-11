سفير الصين بمصر: مطالبة بكين بالتعويض عن كورونا تثير السخرية

اعتبر السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، مطالبة "بضعة أشخاص في مصر" بكين بدفع تعويضات عن أضرار فيروس كورونا المستجد، باطلة، وقال إنها "لا تثير إلا السخرية والاستهزاء".

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وذكر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج لما يسمى بمطالبة الصين بالتعويض لا تثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر".

وإن قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـ"مطالبة الصين بالتعويض" لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر. — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) April 10, 2020

وقال السفير الصيني: "يوجه بضعة أشخاص من مصر أيضا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية. هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة".

كلمة المتحدث باسم سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية بشأن ترويج الأقوال الباطلة ما يسمى ب"مطالبة الصين بتحمل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد" #كورونا#COVIDー19 — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) April 10, 2020

وقبل أيام، أعلن محام مصري أنه أرسل إنذارا إلى السفير الصيني، وأنه يستعد لرفع دعوى قضائية تطالب بكين بدفع 10 تريليونات دولار إلى بلاده عن الخسائر التي لحقت بها جراء فيروس كورونا، مستندا إلى ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية.

لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها.



تضرب جذور الصداقة بين الصين ومصر في أعماق التاريخ، وتتضامن وتتعاون وتتكاتف الدولتان حكومة وشعبا في العمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد. — Liao Liqiang (@AmbLiaoLiqiang) April 10, 2020

وتابع لياو ليتشيانغ: "تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصمها وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وهدم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد".

ومضى قائلا: "لن تنجح أبدا أي محاولة لتشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها".

وأكد أنه "على يقين بأن الصين ومصر تستطيعان التغلب على الفيروس في أقرب وقت ممكن، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة في العالم كله".

المصدر:تويتر