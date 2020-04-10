واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن ممثل "حزب الله" في العراق

أعلنت واشنطن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن ممثل "حزب الله" اللبناني في العراق الشيخ محمد الكوثراني، الذي كان مقربا من قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الكوثراني "تولى بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران".

وأضافت أن الكوثراني "يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع".

REWARD!! $10 Million for information on Muhammad Kawtharani and his nefarious activities in Iraq. If you have information on Kawtharani please contact RFJ or the nearest US embassy. https://t.co/n5RdOO7PjVpic.twitter.com/vvHzzcTuMz — Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 10, 2020

وأشارت إلى أنها تعرض المكافأة مقابل معلومات عن أنشطة الكوثراني وشبكات مرتبطة به وأعوانه في إطار الجهود للقضاء على الآليات المالية لـ"جماعة حزب الله" اللبنانية.

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وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الوكثراني على قائمة الإرهاب في عام 2013، متهمة إياه بتمويل الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا لدعم القوات الحكومية السورية.

وكانت التقارير الإعلامية الواردة في فبراير الماضي قد تحدثت عن "تولي "حزب الله" اللبناني الإشراف على نشاط جماعات متحالفة مع إيران في العراق عقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني"، أوائل يناير الماضي بضربة صاروخية أمريكية في بغداد، وأشارت إلى أن "الكوثراني أصبح مسؤولا عن هذا الملف".

المصدر: رويترز