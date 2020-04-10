مصر.. 1.9 مليون عامل تقدموا للحصول على منحة الـ500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن مليونا و900 ألف عامل طلبوا الحصول على منحة الـ500 جنيه المخصصة لصالح العمال غير المنتظمين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب كورونا.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة راجعت بيانات المتقدمين واستبعدت المخالفين للشروط وسيتم صرف المنحة لمليون و400 ألف عامل.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، كشف أمس الخميس عن وجود حالات تزوير واستخدام سجلات موتى ارتكبها البعض للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، المخصصة للمتضررين من كورونا.

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وأضاف سعد عبر برنامج "الحياة اليوم" التلفزيوني": "البعض استغلوا تلك الفرصة وقاموا بتسجيل أسماء متوفين وأطفال عمرهم 5 سنوات، واكتشفنا أثناء مرحلة التدقيق أن هناك من حاول استغلال هذا الأمر وتكرار الأرقام القومية للمواطنين".

وتابع: "قمنا بالتنقية كي يحصل على المنحة كل مستحق من العمالة غير المنتظمة".

وذكر سعد، أن المنحة ستصرف بدءا من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، وسينالها من قاموا بالتسجيل على الموقع.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT