الصحة السودانية: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

إقرأ المزيد

وأشارت الوزارة في تعميم صحفي، إلى أن التقارير الوبائية تؤكد بقاء مجمل الحالات بمستوى 15 حالة مؤكدة، متضمنة حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح وزير الصحة السواني أكرم التوم، إغلاق البلاد أو على الأقل ولاية الخرطوم إغلاقا تاما لمدة 3 أسابيع، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا في السودان.

المصدر: RT