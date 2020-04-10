 
مباشر

الصحة السودانية: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا المستجد

أخبار العالم العربي

الصحة السودانية: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا المستجد
YouTube / SUNA
مستشفى في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nn0k

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

إقرأ المزيد
الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد أو العاصمة لثلاثة أسابيع
الصحة السودانية تقترح إغلاق البلاد أو العاصمة لثلاثة أسابيع

وأشارت الوزارة في تعميم صحفي، إلى أن التقارير الوبائية تؤكد بقاء مجمل الحالات بمستوى 15 حالة مؤكدة، متضمنة حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح وزير الصحة السواني أكرم التوم، إغلاق البلاد أو على الأقل ولاية الخرطوم إغلاقا تاما لمدة 3 أسابيع، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا في السودان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا